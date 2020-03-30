الأمين يناشد وزير الداخلية لتسيير دوريات تحمي الصيدليات من الإعتداءات

أشار نقيب الصيادلة في ​لبنان​ غسان الأمين، إلى أن "الصيدلي يتعرض لهجمات مؤسفة جداًط، تتمثل بالإعتداء عليه بهدف السرقة".

وأوضح الأمين، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "في السابق تعرضنا للهجمات نفسها وتوجهنا إلى السلطات المعنية وتم اتخاذ عدد من الإجراءات"، مناشداً "وزير الداخلية ​محمد فهمي​ الإيعاز للقوى الأمنة ولكل محافظ وللبلديات، يتسيير دوريات لحماية ​الصيدليات​، حيث أن هذا الأمر ليس سهلاً".

وبأتي حديث الأمين في إطار محاولات السرقة التي تعرضت لها الصيدليات، حيث تم الإعتداء في حوالي شهر على 6 صيدليات.