نجم: السجناء غير منسيين وحقهم في الرعاية الصحية كحق أي شخص لبناني

أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في حديث تلفزيوني، أن موضوع العفو العام ليس من صلاحياتها، مشيرة إلى أن الموضوح يحتاج إلى وقت ونقاش في المجلس النيابي، مشددة على أن السجناء غير منسيين وحقهم في الرعاية الصحية كحق أي شخص لبناني.
وأوضحت نجم أنها تعمل على آليات قانونية سريعة بهدف الحد من الإكتظاظ في السجون، كإخلاء السبيل أو منح عفو خاص لكل الأشخاص الذين لا يشكل خروجهم من السجن خطراً على المجتمع، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متجاوب مع فكرة طرح منح عفو خاص.
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