جهاد ذبيان: المقاومة هي النهج الوحيد لتحرير الأرض وتحقيق حق العودة

أكد رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ أن "يوم الأرض سيبقى محطة لنجدد من خلالها العهد والوعد ل​فلسطين​ وشعبها بأننا سنبقى على العهد ولن نتخلى عن هذه القضية المركزية، التي تشكل جوهر النضال من أجل إستعادة القدس والأقصى وكامل التراب الفلسطيني".

ولفت إلى أنه "تخيم على ذكرى يوم الأرض هذا العام صفقة ترامب المشؤومة التي أراد الرئيس الأميركي من خلالها التنازل عن فلسطين والإعتراف بها "وطنا مزعوماً" للعدو الإسرائيلي، الا أن بندقية المقاومة وحدها القادرة على تحديد هوية الأرض، التي تروى بدماء ​الشعب الفلسطيني​ الذي بات يؤمن بأن لا خيار له الا المقاومة التي تشكل النهج الوحيد لتحرير الأرض وتحقيق ​حق العودة​".

وأكد أن "فلسطين وعلى الرغم من كل المؤامرات من إتفاق أوسلو الى كامب دايفد ووادي عربة ومؤخرا ​صفقة القرن​، لن تكون الا لأهلها وشعبها المقاوم الصامد، وفي ذكرى يوم الأرض التحية لكل حركات المقاومة وللشهداء والجرحى الذين بذلوا الغالي والنفيس كي تبقى فلسطين قضية حية غير قابلة للمساومة".