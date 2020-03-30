حسن: ما نبحث به هو ضمان سلامة المجتمع المحلي والوصول الآمن لأهلنا في الإغتراب

شدد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، على أن "ما نبحث به هو ضمان سلامة ​المجتمع اللبناني​ المحلي والوصول الأمن لأهلنا في الإغتراب".

وأشار حسن إلى أن الخطة مبنية على 5 مراحل، نبدأ من ذهاب كادر طبي إلى الدول التي يتواجد فيها اللبنانيون، ثم إجراء فحوصات قبل أن يصعدوا على متن الطائرات.

وأوضح حسن أن المصاب لن يتم تركه، حيث قد يكون هناك رحلات خاصة، لافتاً إلى أنه على متن الطائرة يجب أخذ كل سبل الوقاية والحماية، لأن أي حالة مصابة من الممكن أن تنقل العدوى إلى أكثر من حالة أخرى، مشيراً إلى أنه عند الوصول إلى بيروت سيكون هناك معاينة طبية، ثم بعد ذلك يذهب القادمون إلى ​الحجر المنزلي​ مع متابعة مع الجهات المختصة بشكل دائم.

وأكد وزير الصحة العامة أن تقييمه لمرحلة التعبئة العامة جيد لكن محفوف بالحذر، لافتاً إلى أن النتيجة التي توصلنا إليها في اليوميين الماضيين مقبولة، مشدداً على أننا نطمح إلى أن لا يتضاعف عدد المصابين قبل 10 أيام.