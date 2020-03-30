حزب الله: نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وفصائله المقاومة

أكد ​حزب الله​ "وقوفه الدائم إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ الصامد وفصائله المقاومة"، مشيدا "بالتحركات والمواقف الفلسطينية المشرّفة التي شهدتها ​فلسطين المحتلة​ ومختلف مناطق الشتات والتي أكدت على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقه بتحرير كل شبر منها.".

وفي بيان له بمناسبة يوم الأرض، شدد الحزب على انه "مهما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وحشية فإنها لن تفت من عضد الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة المصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة".

ودان الحزب "عمليات التوسع الصهيونية وقضم المزيد من الأراضي التي يمارسها كيان العدو، مستفيداً من التغطية الأميركية بما سمي "​صفقة القرن​" المشؤومة وتآمر بعض الأنظمة العربية"، مؤكدا ان "لا شرعية للمحتل، وأن الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة سيواصلون درب الجهاد والكفاح حتى إنجاز التحرير ونيل الحرية والاستقلال مهما طال الزمن".