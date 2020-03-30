البزري: للإسراع في تنفيذ الدعم الإجتماعي لصمود المواطنين

أسف عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية والاختصاصي في ​الأمراض​ الجرثومية، ​​عبد الرحمن البزري​​ "للخروقات الكثيفة التي شهدتها ​مدينة صيدا​ اليوم في أسواقها وبعض مؤسساتها، معتبراً أن "ما حصل هو مدعاة للقلق على سلامة الأهالي وسبب لإمكانية عدم نجاح الإجراءات التي تم إقتراحها من أجل منع إنتشار الفيروس ووصوله إلى المواطنين".

وفي تصريح له، طلب البزري من القوى الأمنية والبلدية إتخاذ ما يلزم من الخطوات من أجل حسن تطبيق هذه الإجراءات التي وجدت أساساً لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مشددا على ان "الإلتزام بالتوصيات والاقتراحات الحكومية يجب أن يتلازم مع الاسراع في تنفيذ الدعم الإجتماعي الداعم لصمود المواطنين إقتصادياً ومعيشياً".