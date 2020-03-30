طليس لدياب: لإقرار بدل مالي لعائلات السائقين العموميين يقيهم في حجرهم الجوع

توجه رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، برسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، جاء فيها: "أما وقد مر على التزام السائقين العموميين التعبئة العامة أسبوعين من دون أي مردود نتيجة توقفهم عن العمل التزاما بالقرار، أناشدك باسم هذه العائلات إقرار بدل مالي لها يقيها في حجرها أنين الجوع والأقساط المترتبة عليها، لئلا تنفجر في وجهنا جميعا أزمة تتجاوز كورونا، لا سيما أن الحكومة خصصت المبالغ للمساعدة".
وفي وقت سابق، لفت طليس الى أنّه "كان يُفترض بالحكومة من موقع مسوؤليّتها، أن تقول للمواطنين الّذين يعملون يوميًّا، إجلسوا في منازلكم وسأخصّص لكم بدلًا عن جلوسكم في المنزل، ولو لمرّة واحدة. لكن للأسف، تعاطت الحكومة مع السائقين العموميين على أنّهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر فقرًا، وأدخلونا في برامج نحصل من خلال على "كرتونة إعاشة".
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