رابطة الأساسي: دفع أجور المستعان بهم وعمال النظافة يحتاج تحويل أموال مجالس الأهل

رأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​، في بيان، أن "ما حصل على المستوى الأزمة الصحية وتعطيل ​المدارس​ يشكل سابقة لم تكن في الحسبان، إلا أنها تتطلع بإيجابية للاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لجهة ​الحجر المنزلي​ والتعبئة العامة، وتدعو بدورها المواطنين الى الالتزام بالاجراءات المتبعة حرصا على السلامة العامة".



وقومت إيجابيا "المحاولات الجادة والحثيثة التي تقوم بها ​وزارة التربية​ بتوجيهات وزير التربية سعيا لتأمين التعليم عن بعد في أكثر من مسار".

واذ رأت في "إقرار إستفادة المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم ومعلمي المواد الإجرائية، قرارا إنسانيا بإمتياز يسجل لوزير التربية، اشارت الى انه "من أجل حسن تنفيذ القرار في المدارس ومن أجل دفع أجور المستعان بهم وعمال الخدمة والنظافة يحتاج إلى تحويل أموال مجالس الأهل عن العام الماضي وبأسرع وقت ممكن ودفع قيمة المساهمات المالية عن العام الحالي".

ودعت الهيئة الإدارية إلى "المبادرة فورا إلى تحويل أموال المساهمات إلى صناديق المدارس".

