وفيات كورونا حول العالم تتخطى 35 ألفاً غالبيتها في أوروبا

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أوقع فيروس كورونا المستجد اكثر من 35 ألف وفاة حول العالم، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، منذ تسجيل أول إصابة به في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتّها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل 35,905 حالات وفاة بالفيروس، 26,076 منها في أوروبا وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى مصادر رسمية وذلك حتى الساعة 16,15 ت غ من يوم الإثنين.

وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 11,591 حالة تليها إسبانيا مع 7,340 حالة ثم الصين 3,304 حالات.

وتخطّت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 740 ألفا في 183 بلدا ومنطقة، 408,203 منها في أوروبا، ونحو 150,000 في الولايات المتحدة وكندا.



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