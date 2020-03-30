شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يطلق مبادرة "ضيوف مصر الأفريقية" لدعم أبناء القارة السمراء ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أطلقت لجنة السودان وحوض النيل بالحزب، اليوم الاثنين، مبادرة "ضيوف مصر الأفريقية"؛ بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين الأفارقة، وقامت المبادرة بتوزيع عدد من حقائب المواد الغذائية تبرع بها حزب الوفد على الأسر الأكثر احتياجا من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة.

ويأتى ذلك فى استجابة سريعة للنداء الإنسانى الذي أطلقه "مكتب حق للمحاماة والدعم القانوني والنفسي للاجئين الأفارقة"، تحت إدارة ياسر فراج المحامي، بطرح مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجا من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بمصر في ظل ظرف الأحداث العالمية الحالية.

وعبر عدد كبير من الأشقاء الأفارقة عن سعادتهم بمادرة حزب الوفد التي تقوم بتوفير حقائب المواد الغذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة أن هناك علاقة تاريخيه طيبة بين حزب الوفد العريق والعديد من دول أفريقيا، مشيرين إلى أن المبادرة إيجابية وتأتي في وقت مناسب خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تعطيل الحركة اليومية لدي العديد من شعوب العالم.

وأشاد الأشقاء الأفارقة بدور الحكومة المصرية وجميع مؤسسات الدولة في التصدي لفيروس كورونا من خلال الاجراءات الاحترازية ووعي الشعب المصري، مشيرين إلى أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي كمواطنين مصرين وليس كلاجئين وهذا يؤكد على عمق العلاقات الطيبة والتاخي بين مصر ودول القارة الافريقيا بشكل عام.

وأكد الأشقاء الأفارقة، أن الشعب المصري شعب كريم وطيب ويتعامل بمنهي الاحترام والحب ويقدم لنا الدعم سواء على المستوي الفردي أو المستوى الاجتماعي كما فعل حزب الوفد.

وقالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو لجنة السودان وحوض النيل بحزب الوفد، إن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة دائما له السبق في تقديم المساعدة والعون لكل محتاج وهذا ليس بغريب على بيت الأمة، خاصة أن علاقة الوفد بدول حوض النيل لها تاريخ طويل، مشيرة إلى أن الحزب من خلال لجنة السودان وحوض النيل كان حريص على الوقف بجوار الأشقاء الافارقة المقامين في مصر من خلال المبادرة خاصة وسط أزمة فيروس كورونا الذى اجتاح العالم.

وأضافت "أبو شقرة"، أن اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بمصر هم أكثر احتياجا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وهذا بعد توقف بعض العمل لهذه الأسر التي تعتمد على العمالة المؤقتة في ظل توقف الدعم الذي كان يأتي لهم من منظمات المجتمع المدني التي تقدم لهم وفقدوا مصدر الرزق الأساسي لهم؛ لا يملكون أي فائض أو أي مخزون، لذلك تم تشكيل فريق من أبناء حزب الوفد تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد قمنا بتوفير عدد من حقائب وتم مراعاة الذوق الأفريقي في تجميع عناصر الحقائب حتى توفر لهم الاستفادة الكاملة.

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وأوضحت "أبو شقرة" أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم للاجئين والمهاجرين الأفارقة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بتقديم الدعم لضيوف مصر، لذلك حرص حزب الوفد على تأمين الاحتياجات الأساسية اليومية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع اللاجئين كمواطنين مصريين وليس كما تفعل الدولة التي تقوم ببناء مخيمات خاصة باللاجئين على الحدود.

وأردفت "أبو شقرة" أن مبادرة "ضيوف مصر الأفريقية"؛ تستهدف توصيل الحقائب الغذائية للضيوف الأفارقة إلى منازلهم ببعض أحياء محافظة القاهرة مثل عابدين والمعادي وألف مسكن ورمسيس وغيرها من الماكن التى تشهد تواجد كبير لهم، بجانب أن المبادرة سوف تتوجه إلى باقي المحافظات تباعا.

وقال خليل منون، عضو لجنة السودان وحوض النيل بحزب الوفد، والباحث الأنثروبولوجي، إن مصر تضم عدد كبير من الضيوف الأفارقة ويعشون داخل المحافظات بشكل طبيعي مثل المواطن المصري وهذا الأمر يحدث في دول قليلة جدا في العالم ومصر من هذه الدولة وهذا بسبب أن مصر تحرص على الوقف دائما بجورا كافة أبناء القارة الأفريقية في كافة الظروف.

وأضاف "منون" أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة حرص على الوقف إلى جوار ضيوف مصر من الأشقاء الأفارقة من خلال عمل لجنة السودان وحوض النيل بالحزب وهى من أقدم الجان التي تم تشكيلها على مستوى الأحزاب السياسية وتضم كوكبة من المتخصصين في الشأن الأفريقي لذلك قام الحزب بتشكيل "ضيوف مصر الأفريقية"؛ انطلاقا من المسئولية الانسانية والمجتمعية والدولية والتاريخية خاصة أن حزب الوفد صاحب تاريخ عريق في القارة الافريقية.

وأشار "منون"، إلى أن حزب الوفد استجاب إلى نداء "مكتب حق للمحاماة والدعم القانوني والنفسي للاجئين الأفارقة بمصر"، تحت إدارة ياسر فراج المحامي، وعلى الفور تم التواصل مع الأفارقة في مصر والعدد كبير جدا ونعمل الآن على تنظيم هذا العدد بجانب التواصل مع المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة للتكاتف وتقديم ما يستطيع في هذه الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، خاصة أن الضيوف الأفارقة في مصر يعملون بنظام العمالة اليومية المؤقتة بجانب الطلاب الذين يدروسن في الجامعات المصرية.

وناشد "منون" أصحاب العقارات التى يسكن فيها الأشقاء الأفارقة بأن يقوموا بإعفاء هذه الأسر من سداد الإيجار الشهري للشهر الجارى، وأنا أثق في كرم الشعب المصري وهذا سوف يكون أمرا إيجابيا ويعود بالنفع على هذه الأسر التي تعتمد على العمالة اليومية المؤقتة، مشيرا إلى أن تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة ليس بجديد على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كان رئيس الاتحاد الأفريقي الدورة السابقة ومصر من الأعضاء الفاعلين في الاتحاد ومصر تسير في طريقها إلى أفريقيا ولن يكون هناك طريق آخر.