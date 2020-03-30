شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل تعقيم الأماكن الحيوية بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وإنطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

وبدأ حزب مستقبل وطن، فى إطلاق فرق التعقيم والتطهير، بمحافظة القليوبية تحت رعاية النائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حيث قامت أمانة حزب مستقبل وطن بشبرا الخيمة شرق بحملة تطهير وتعقيم لعدد من الشوارع فى منشية الحرية.

كما وفر الحزب بمحافظة البحر الأحمر "4" سيارات لبيع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة بمدينة القصير.

وقال ناصر عطية الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة إن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة إسهاما من الحزب في محاربة الغلاء وجشع التجار واستغلالهم لحالة الركود العام والتي تتزامن مع محاربة فيروس الكورونا.

أكد "عطية" علي أن الأمانة اتخذت كافة التدابير تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة مرض الكورونا حيث أن شباب الحزب قام بتعبئة الخضروات داخل أكياس بأوزان مختلفة وذلك لمنع التجمهر حول السيارات و لسهولة البيع للمواطنين بدون ازدحام أو تجمعات.

كما واصلت أمانة الحزب فى محافظة الفيوم برئاسة، المهندس عبد القادر الجارحى، أمين الحزب بالمحافظة، حملة تطهير وتعقيم المرافق الحيوية بالمحافظة.

حيث قامت أمانة الحزب بمركز يوسف الصديق، برئاسة أمين المركز أحمد عبد الحميد صادق وبحضور أمين مساعد التنظيم بالمحافظة شعيب المصري حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس كورونا بمشاركة أمين التنظيم بالمركز، وأعضاء هيئة المكتب بيوسف الصديق شملت الحملة وضع ملصقات توعية للحد من انتشار فيروس كورونا بتوزيع كمامات ومطهرات.

كما استهدفت الحملة تعقيم عدد من المنشآت منها مكتب البريد ومركز الشرطة والجمعيات الزراعية المركزية والإدارة التعليمية والسجل المدنى بالمدينة كما تم تطهير ورش بعض الشوارع الرئيسية والجانبية و تم توزيع المنشورات علي المواطنين التي توضح كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.



تعقيم بعض الاماكن بمحافظة الفيوم

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جانب من أعمال الرش والتعقيم



سيارات متنقلة لبيع بعض السلع الأساسية



-سيارة كتنقلة لبيع السلع



فرق التعقيم



تعقيم بعض الاماكن بمحافظة الفيوم



جانب من أعمال الرش والتعقيم



سيارات متنقلة لبيع بعض السلع الأساسية



-سيارة كتنقلة لبيع السلع