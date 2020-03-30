شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على يطالب رجال الأعمال بدفع رواتب العاملين بالكامل خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، ورئيس مجلسى إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، رجال الأعمال، من أصحاب الشركات والمنشأت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدم الاستغناء عن العمالة أو تخفيض رواتبهم فى هذه الفترة العصيبة التى تحاول الدولة بكل أجهزتها القضاء على وباء فيروس "كورونا"، وفرضت فى سبيل ذلك عدة إجراءات منها حظر التجوال.

وقال النائب: أن دفع رواتب العاملين كاملة، هى أقل ما يقدمه رجل الأعمال لموظفيه وعماله فى إطار المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتقه، وسدادا لجزء من حق وفضل الوطن عليه، مؤكدا أنه يجب أن يبادر أصحاب الأعمال بدعم العمال وأسرهم اجتماعيا واقتصاديا مثلما يفعل رجال أعمال ومستثمرى أوروبا وأمريكا.

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واستنكر النائب، ترويج البعض خلال الأيام الماضية، لفكرة تخفيض الرواتب أو تسريح العمال، لامتصاص الخسائر المزعومة لهم، قائلا: أن القطاع الخاص يجب أن يتعاون مع الدولة لمواجهة الوباء، فهذه ظروف طارئة، تعانى منها أغلب الدول، وأن المستثمرين استفادوا كثيرا من دعم الدولة، كتخفيض أسعار الفائدة بالبنوك، وتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر، وخفض أسعار الطاقة للمصانع، ودعم المصدرين، وها هو دورهم الآن لرد الجميل لأبناء وطنهم.

وقال الدكتور عبد الرحيم على، إن الحكومة والقيادة السياسية قبلها، كثيرا ما مدت يد العون ويسرت الطريق، أمام المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وتم حل الكثير من مشكلات التعثر والمصانع المتوقفة، بالتعاون مع البنك المركزي.