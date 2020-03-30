شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بنى سويف: تطهير المنشآت العامة والبقاء فى المنزل أفضل طريقة للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على بدر، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات الاحترازية التى من شأنها تهدف لعدم انتشار فيروس كورونا، شريطة التزام المواطنين بتنفيذها على أرض الواقع، وعدم الخروج إلا فى الحالات الضرورية فقط، مشيدا بالجهود التى تبذلها كافة الهيئات والمؤسسات فى رش وتعقيم وتطهير كافة المنشآت العامة والحيوية للحد من انتشار الفيروسات.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، أن الجامعة قامت مؤخرا بتعقيم عدد من المنشآت الحيوية فى المحافظة،وذلك انطلاقا من دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وفى ضوء خطتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأزمة الأخيرة التى يشهدها العالم أجمع أكدت للجميع بما لا يدع مجال للشك أن المصريين جميعهم يقفون صفا واحدا فى مواجهة أى مخاطر تُحاك بالدولة المصرية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن حملات الرش والتعقيم والتطهير شملت الوحدة المحلية بمركز اهناسيا والبريد، شركتى الكهرباء والمياه، إدارات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والرى، المستشفى المركزى، البنك الزراعى المصرى، وعدد من مقرات البنوك، والإدارة العامة الأملاك والمطافئ بالإضافة إلى الموقف المركزى للمدينة .

وأكد على بدر، أن الحملات تأتى استمرارا لتقديم كافة أوجه الدعم داخل مركز اهناسيا، مشيدا بالجهود التى تبذلها الجامعة فى دعم المجتمع حرصاً على سلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، مناشدا المواطنين تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية حتى انتهاء هذه الأزمة دون خسائر بين صفوف المواطنين.

Advertisements



تعقيم بعض المنشآت



تعقيم مكاتب البريد