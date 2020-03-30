شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يناشد المواطنين البقاء في المنزل: كلنا شركاء فى الحفاظ على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، جميع المواطنين المصريين بعدم النزول للشارع خلال هذه الفترة، و البقاء بمنازلهم من أجل الحفاظ على صحتهم ووطنهم وأهلهم وذويهم، وتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية وحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرا لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف الامين العام للحزب، أن هذه الأزمة التي ضربت أكبر دول في العالم بأكمله، يجب أن تجعلنا نقف أمام انفسنا ونصبح مسئولين واصحاب وعي، من أجل أن تمر علينا بسلام، ونتخطى مرحلة الخطر، ولذلك نناشدكم بأن يكون النزول للضرورة القصوى.

وتابع الأمين العام للحزب، أن الحزب قام بدوره المجتمعي من خلال عدة حملات أطلقها من أجل التوعية والحث على البقاء في المنزل، وكان آخر هذه الحملات تشمل توصيل الطلبات إلى المنزل من أجل الحفاظ على المواطنين ودعمهم، مؤكدا أن جميع المصريين لديهم أدوار لنتخطى هذه الأزمة وأهمها هو الابتعاد عن الزحام والاهتمام بالنظافة الشخصية والبقاء في المنزل.

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وأكد الأمين العام للحزب، على الدور الكبير والمتميز الذى قامت به الحكومة المصرية ولازالت تقوم به فى التصدى لهذه المحنة التى تمر بها البلاد بحرفية وتميز، قائلا "كنا نفتقده كثيرا فى مواجهة الأزمات سابقا، وذلك يتم بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية الحكيمة مما لا يدع مجالا للشك أن هذا الدعم يمثل حجر الزاوية فى تجاوز هذه الأزمة".