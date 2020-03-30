شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس "المحامين" عقب خروجه من الحجر الصحى: مصر تستطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج محمد عبد الوهاب عضو مجلس نقابة المحامين من الحجر الصحى بمستشفى العجمى بالاسكندرية وذلك عقب تعافيه من اصابته بفيروس كورونا، واحتفل طاقم التمريض والأطباء بتعافيه وخروج سالما من المستشفى .

وقال محمد عبد الوهاب، إن مصر تستطيع أن تنتصر على المرض وتنتصر على الارهاب وتنتصر على الفساد، مضيفا أن الفريق الطبى وجميع العاملين بالمستشفى على الرقى فى التعامل.

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وأضاف محمد عبد الوهاب خلال تدوينه له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن الدوله تقوم بدورها تجاه ابنائها، موجها السكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المجتهدة التى عانت كثيرا من التطاول عليها من القنوات المعادية لمصرنا الحبيية والتى لم تلتفت الا لعملها، والشكر للقيادة السياسيه والشكر لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة.