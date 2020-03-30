شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماريان عازر: الحكومة المصرية فريق واحد فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية اتخذت تدابير احترازية عديدة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تعمل كفريق واحد وهناك تنسيق مستمر بين كافة الوزارات لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة الفيروس التاجى.

وقالت الدكتورة ماريان عازر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الفيروس، حيث إن كافة إجراءاتها كانت فعل وليس رد فعل، وهو ما يفسر نجاح الدولة حتى ألآن في مواجهة الفيروس، وحل العديد من الأزمات على رأسها أزمة العالقين من المصريين في الخارج وغيرها من الأزمات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتابع كل شيء عن فيروس كورونا ، وتنظر لكل تبعات الفيروس وليس المرض نفسه، وتقوكم بجهود كبيرة للسيطرة عليه.

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وفى وقت سابق أكد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة بدل المهن الطبية يصل لما يقرب من 400 ألف، ويشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض وأخصائئين فننين، معتبرا أن ذلك سيسهم فى تحفيز العاملين من الأطقم الطبية فى ظل مجابهة كورونا.

ولفت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيادة سيتم تدبيرها من الموازنة العامة، موضحا أنه سيسعى للتواصل مع وزير المالية للتعرف على موعد صرف هذا البدل وهذا كان سيتم بداية من الشهر القادم أو مع بداية الموازنة العامة الجديدة للدولة "2020-2021 ".

وأوضح مرشد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مطلب أكد عليه البرلمان لأكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، مشيدا بالاستجابة له والعمل على رد اعتبار حقوق الأطباء خاصة وأنهم يمثلون خط الدفاع الأول فى ظل أزمة كورونا الحالية.