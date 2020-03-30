شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" بالإسماعيلية يكثف حملات التوعية بكورونا على البنوك ومكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت امانة حزب الحرية المصري بمحافظة الاسماعيلية، برئاسة احمد مصر الله، لليوم السابع على التوالي الحملات التي اطلقها الحرب للتوعية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال احمد نصر الله، امين المحافظة، إن الامانة شباب الامانة قاموا بالنزول إلى اماكن التجمعات و القيام بالتوعية المباشرة للمواطنين بخطورة التجمعات او التكدس لاي سبب و ذلك باستخدام منشورات التوعية الخاصة بحملة 'احمي نفسك.. احمي بلدك' والتي تعرض خطورة بعض السلوكيات السلبية الغير امنة و التي قد تؤدي لانتشار العدوى.

واضاف نصر الله، أنه تم توزيع عناصر الحزب على مكاتب البريد و البنوك و الاسواق للقيام بالتوعية المطلوبة، مشيرا إلى أن امانه العمال بالحزب استقبلت عدد كبير من العمالة غير المنتظمة لمساعدتهم على التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة لتلقي الاعانة العاجلة التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأن قطاعا كبيرا من هذه الفئة غير معتاد على استخدام وسائط التكنولوجيا.

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يأتي هذا استكمالا لجهود حزب الحريه المصري في التوعية و مكافحة اثار الازمه طبقا لتوجيهات النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، و جدير بالذكر ان امانة الحرية المصري بالاسماعيلية قد قامت منذ الاسبوع الاول للازمه بعمل عده حملات للتعقيم و التطهير بالشوارع الرئيسية و الحدائق و المنشآت العامة و الخاصة و توزيع مستلزمات الوقاية و الحماية، بالاضافه إلى تقديم كمية كبيرة من مواد التعقيم كإهداء لمستشفيات وزارة الصحه و يتم العمل حاليا علي تجهيز 500 شنطة من المواد الغذائية للفئات الاكثر احتياجا و تضررا من الازمة.







