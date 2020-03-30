شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بإعفاء الشرائح منخفضة الاستهلاك من رسوم الكهرباء والغاز 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإعفاء الشرائح منخفضة الاستهلاك من رسوم الكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا والمساهمة في تقليل التبعات السلبية على المواطن خاصة محدود الدخل.

وأوضحت النائبة فايقة فهيم، في بيان لها، أن الحكومة أصدرت عدد من القرارات وقدمت تسهيلات للمصدرين والمصنعين وعملت على تقليل الآثار السلبية للأزمة في عدد من القطاعات، ويظل المواطن البسيط بعيد عن جملة تلك التسهيلات، الأمر الذي لا بد من إصدار قرار بإعفاء المواطن من فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تأثروا بسبب أزمة كورونا وأصبحت دخولهم كافية التدابير المعيشة وسد احتياجات الأسرة، ومن ثم فيجب توجيه دعم من قبل الحكومة لتلك الأسر بشكل مؤقت لحين تجاوز هذه الفترة.

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وفى وقت سابق تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم والتعليم العالي، بشأن ضرورة رد المؤسسات التعليمية الخاصة جزءا من مصروفات الفصل الدراسي الثاني.

وقالت النائبة، إنه صدر قرار بإيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما تم تعطيل الدراسة بالكليات والمعاهد فترة طويلة.

وتابعت قائلة" بما أن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة تكون مرتبطة بوجود الطلاب وتقديم خدمات لهم، فلا بد من إعادة دراسة الأمر وإلزام هذه المؤسسات بإعادة مستحقات أولياء الأمور، عن فترة تعطيل الدراسة.. كما أنه بتوقف الدراسة فإن هناك العديد من الخدمات المكلفة على المدارس لن يتم القيام بها، كإجراء طبيعي".

وأكدت أنه لا بد من تدخل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والأجهزة المعنية، بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق ومساعدة الأسر على تحمل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.