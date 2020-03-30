شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة البرلمان: انعقاد جلسات مناقشة الموازنة العامة بالفيديو كونفرنس وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من حقه إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة2020/2021 ،للجنة الخطة فور وصولها دون انعقاد جلسة عامة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتظر بعد ذلك وصول البيان المالى والتخطيطي والتى يمكن إرسالهم فقط دون إلقائهم بجلسة عامة.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه فى الوقت الحالى سيتم بحث كيفية عقد جلسات مناقشة الموازنة بالتنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والدستورية، موضحا أنه من الوارد اللجوء لآلية الفيديو كونفرنس فى منافشة مشروع الموازنة، قائلا:"الموازنة هذا العام ستكون بظروف استثنائية ومناقشتها سواء فى الجلسة العامة أو داخل اللجان ستكون بشكل غير تقليدى كما عهدت عليه السنوات الماضية".

وأوضح أن اللجنة قوامها 18 عضو ومناقشة الموازنة بطريقة الفيديو كونفرنس داخل مبنى مجلس النواب ووجود أعضاء البرلمان فى أماكن متفرقة واردة ولكننا لازالنا نبحث بعد مع أمانة البرلمان ولم نصل للشكل النهائى ، مشيرا إلى أن تقرير لجنة الخطة الختامى بشأن مشروع الموازنة العامة لابد وأن يعرض على الجلسة العامة وهو أمر أيضا محل بحث حال استمرار أزمة فيروس كورونا .

وشدد على أن هناك أجندة تشريعية مزدحمة تقع على البرلمان فى الوقت الراهن وتمثل أولوية، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة يصحبه أيضا عدد من التشريعات لابد وأن تلحقه مثل العلاوات والمعاشات وغيرها.

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يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة متوقع وصوله على حد أقصى غدا للبرلمان، وفقا لما ينص على الدستور من التزام على الحكومة لإرسالها قبل 90 يوم من السنة المالية الجديدة