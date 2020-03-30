شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف وصول تبرعات أحمد أبو هشيمة لـ2000 أسرة فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال تكفله بـ2000 أسرة فى 11 قرية مختلفة بـ6 محافظات مصرية وهم بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والغربية والبحيرة.

وقال أحمد أبو هشيمة، أن هناك مواطنين يعملون اليوم بيومه فى تلك الظروف الصعبة ومضطرين للنزول فى هذه الأيام، والدولة المصرية عملت ما تستطيع قعله وخصصت 100 مليار جنيه للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

Advertisements

وتابع رجل الأعمال: "نحن لابد أن نعمل ما يمليه عليه ضميرنا لذلك قررت بالتعاون مع جمعية الأورمان بأنى اتكفل بـ 2000 أسرة فى 11 قرية فى 6 محافظات مصر ".

وفى وقت سابق أعلن بنك الطعام المصرى عن تكفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بألفين أسرة غذائيًا ممن يرعاهم بنك الطعام المصرى فى حملة "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة دعمه للعمالة اليومية غير المنتظم، لمساعدتهم على البقاء بمنازلهم حتى لا يعرضوا نفسهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه بنك الطعام المصرى الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمساهمته فى حملة دعم العمالة اليومية.