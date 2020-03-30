شكرا لقرائتكم خبر عن "وحشتنى تفاصيلك" رسالة مصورة من طالبة إلى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من القرار الذى اتخذته الحكومة بتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات.. إلا أن آية عبد الله وهى طالبة فى السنة الخامسة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قررت التعبير عن حالة الاشتياق لجامعتها على طريقتها الخاصة فتوجهت بالسيارة ومرت أمام الجامعة وهى تردد اغنية عمرو دياب "وحتشينى".

الطريف أن آية عبد الله لم تكتف بالمرور أمام الجامعة فقط بل قامت بتصوير مقطع فيديو للجامعة من بعيد وأضافت فى خلفية الفيديو مقطع من أغنية النجم عمرو دياب الذى يقول فيه:

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(وحشتينى، وحشتينى سنين بعدك على عيني ، ليالى كنت مش عايش ومستنيكى تحييني)

ثم قامت أيضًا برفع الفيديو على صفحتها الشخصية فى موقع فيسبوك فتفاعل معها زملائها وزميلاتها من طلاب الجامعة مما خلق حالة خاصة جدًا جسدت بوضوح تلك الحالة الرائعة المعبرة عن ارتباط جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بطلابها من مختلف الكليات.

إدارة الجامعة علقت على الفيديو الذى صورته الطالبة آية عبد الله بأنه ليس جديدًا على طلابها الذين لا يتركون فرصة الا وعبروا خلالها عن العلاقة الإنسانية التى تربط بينهم وبين الجامعة التى يعتبرونها أسرتهم الكبيرة نظرًا لحالة الحب التى تربط بين الطلاب وأساتذتهم وإدارة الجامعة.