شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: إجراءات إضافية للحفاظ على سلامة العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من مرض كورونا واتساقا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية وما تتخذه مختلف مؤسسات الدولة من إجراءات حرصا على العاملين بها، فقد دعا حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مختلف قطاعات الوطنيه للإعلام إلى ضرورة التنسيق في عملية حضور العاملين بها بحيث لا يكون الحضور في وقت واحد وبشكل متتالى، وكذلك الانصراف لا يكون فى وقت واحد و بشكل متتالى حرصاً على سلامتهم وأمنهم وللحد من التكدس سواء فى مكان العمل أو فى مختلف وسائل المواصلات العامة مساندة لاجراءات الدولة فى الحد من التكدس بالمواصلات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

كما وجه أيضاً رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن يتم التنسيق في تواجدهم بمختلف أماكن العمل بحيث يكون بالتناوب ولا يتواجدوا فى وقت واحد بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وبما يحفظ سير العمل بانتظام.

وعلي جانب آخر يتواصل العمل بشكل يومى من تعقيم وتطهير بمختلف المبانى والمنشآت التابعة للوطنية للاعلام وبصفة مستمرة فى الاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى، وذلك وفقاً لجدول عمل وجارى التنسيق مع وزارة الزراعة للتعاون في أعمال التعقيم والتطهير ووفقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.

وتؤكد الوطنية للإعلام أننا جميعاً مؤسسات الدولة المصرية نعمل بتكاتف وتعاون لتحقيق المصلحة الوطنية ونقف جميعاً صفا واحدا فى مواجهة هذا المرض للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وفى أيه مواقف تواجهها الدولة المصرية للعبور بالوطن إلى بر الأمان.