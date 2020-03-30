الأردن يسجل خامس حالة وفاة بكورونا و9 إصابات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن تسجيل خامس حالة وفاة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) وتسجيل 9 إصابات جديدة وشفاء 8 حالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووجهة وزير الصحة الأردني، رسالة إلى مواطنيه، قائلاً: "رسالتي لكم أبقوا في منازلكم لمدة أسبوعين للحد من انتشار وباء كورونا في البلاد".

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 723 ألفًا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 723 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.