تخصيص 43 مدرسة ومركز شباب لصرف معاشات أبريل في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
أعلنت منطقة بريد أسيوط، اليوم الاثنين، عن تخصيص 43 مدرسة ومركز شباب بمختلف مراكز المحافظة، لصرف معاشات شهر أبريل المقبل، وذلك لمنع التكدس بمكاتب البريد، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا بالمهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالرحمن صفوت، مدير عام التفتيش بمنطقة بريد أسيوط، والدكتور حسام عباس، مدير الشئون البريدية بالمنطقة، ومصطفى محمد، مدير مركز المعلومات، وذلك لتيسير الإجراءات على أصحاب المعاشات، لمنع التكدس في منافذ الصرف الآلية لصرف معاشات شهر أبريل.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مواعيد صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل، والمعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل، والمعاشات التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل.
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