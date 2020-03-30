مدير مخزن يعترف بالاستيلاء على السلع التموينية في 6 أكتوبر لتحقيق مكاسب مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
توصلت تحريات رجال المباحث في واقعة ضبط مدير مخزن لاتهامه باحتكار السلع التموينية بمدينة 6 أكتوبر، أنه يستولى على كميات من السكر والزيت المخصص صرفه على بطاقات التموين، لبيعها بأسعار السوق السوداء، لتحقيق مكاسب مالية طائلة.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المحل التجاري الذي يتبع له المخزن غير مرخص، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.
وألقت مباحث التموين القبض على مدير مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، محافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن "سكر تمويني" – 600 عبوة "زيت تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
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