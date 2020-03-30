بعد وضعها بالحجر الصحي بسبب كورونا.. ألمانيا تعلن نتائج الفحص الثالث لـ ميركل ​

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، أن نتائج الفحص الثالث للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، كشف جاءت سلبية، وغير مصابة بفيروس كورونا، ما يمهد بخروجها الأربعاء من الحجر الصحي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

و كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، منذ أيام، إن المستشارة الألمانية بخير، وتنتظر نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من خضوعها للحجر الصحى المنزلى عقب أن خالطت طبيبا ثبتت إصابته بالفيروس.

ونقلت صحيفة "دى فيلت" الألمانية عن قوله "المستشارة بخير"، مضيفا أنها أجرت اختبار الكشف عن الإصابة فيروس كورونا وتنتظر نتيجته، لكنه رفض التعليق على موعد ظهور نتيجة الاختبار.

وكانت ميركل، قد ترأست اجتماع الحكومة صباح اليوم عبر الهاتف.