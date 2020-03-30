تويتر يزيل مقطعين فيديو للرئيس البرازيلي ينتهك فيهما الإرشادات المتعلقة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ)

أزال موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منشورين اثنين، للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم الاثنين حيث قلل من شأن الإجراءات المتخذة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

قام تويتر بإزالة المقطعين المصورين من جولة تفقدية قام بها الرئيس للعاصمة برازيليا ضد توصيات وزير الصحة، لويس إنريكي مانديتا. وتجمعت الحشود حول بولسونارو.

أوضح تويتر في رسالة أن المحتوى الذي يناقض معلومات الصحة المقدمة من الكيانات الرسمية ويعرض الأشخاص لخطر الإصابة بعدوى "كوفيد 19" غير مسموح به.

Advertisements

ونصح وزير الصحة مانديتا الشعب يوم السبت بالبقاء في المنزل للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وتحدث بولسونارو إلى العاملين في محل جزارة وبائع متجول في المقطعين المصورين، وهما لايزالان متوفرين على موقع فيسبوك اليوم الاثنين. وفي اللقاءات، اتفق مع الانتقادات الموجهة للإغلاق وحذر من التداعيات مثل البطالة.

وفي المقطعين المصورين، ذكر عقار الملاريا "هيدروكسيشلوروكين" كعلاج محتمل.

وأشار الرئيس مرارا إلى "كوفيد 19" على أنه "إنفلونزا صغيرة" وانتقد الإجراءات التقييدية للولايات والمدن ودعا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.