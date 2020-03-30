بعد مشادة الإبراشي.. وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

فاجئ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 5:30 مساء اليوم الاثنين، العاملين في محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

وتابع الوزير انتظام حركة قطارات المترو وشاهد مرور القطارات، بدء من الفترة من 5:30 مساء وحتى الساعة 6.20 مساء، وهو موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء.

واطمئن الوزير على عدم تكدس الركاب، خاصة بعد الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة إلى جانب زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارًا بدلًا من 34 بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارًا بدلًا من 22 بزيادة 5 قطارات، وتشغيل 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين، وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق.

كما أصدر وزير النقل توجيهاته المشددة إلى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية أخرى في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مؤكدًا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري، ومشيرًا إلى أنه سيتم تكرار مثل هذه الجولات المفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعدم وجود أي تكدسات بالخطوط الثلاثة للمترو.

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وبعدها اتجه الوزير إلى محطة مصر حيث توجه إلى أتوبيسات السوبرجيت التي تنقل ركاب القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو بعده نتيجة لاستكمال المسير والحجوزات المسبقة أو نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها الوزارة، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب ثم توجه إلى أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية واطمأن على نظافتها ووجه مسؤولي السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات لركاب القطارات التي ستصل خلال توقيت الحظر وهما قطاري 983 و987 والمتابعة الدقيقة لجداول تشغيل القطارات خاصة بعد أن قامت السكة الحديد بتشغيل 28 قطارًا إضافيًا على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة.

وهاجم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الأحد، بعد نشر الأخير، فيديو لازدحام المواطنين في المترو، والتي قال عنها الوزير، إنها لقطات قديمة.

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