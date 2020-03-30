الأقل منذ 20 يومًا.. إيطاليا تسجل 1648 إصابةً بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنه تم اليوم الاثنين، تسجيل أقل معدل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، منذ العاشر من آذار/مارس الجاري، مع استثناء حالات الوفيات والتعافي من المرض.

وذكرت الوكالة أن عدد حالات الإصابة ارتفعت بواقع 1648 حالة لتصل إلى 75528 حالة.