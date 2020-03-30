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الأمن العراقي يشدد إجراءات حظر التجول في العاصمة

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شددت السلطات الأمنية العراقية اليوم الاثنين، من إجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد بعد خرقه من قبل عدد من المواطنين

خلال الأيام الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت المصادر إن "القوات الأمنية انتشرت في جانبي

الكرخ والرصافة من العاصمة، وتم قطع طرق جديدة والتشديد على الأحياء السكنية لمنع التجمعات".

وأضاف، أن "الشرطة سيرت دوريات في عدد من المناطق لمراقبة إلتزام المواطنين بحظر التجوال".

 

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