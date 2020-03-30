إصابات كورونا تتجاوز 700 ألف عالميا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 700 ألف حالة على مستوى العالم، وفقا لآخر إحصاء من مركز علوم وهندسة النظم بجامعة "جونز هوبكنز". ومساء الأحد كان هناك أكثر من Advertisements 704 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالمرض على مستوى العالم مع وفاة 33 ألفا و509 حالات، حسبما أظهرت خريطة تفاعلية كشف عنها المركز. 704 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالمرض على مستوى العالم مع وفاة 33 ألفا و509 حالات، حسبما أظهرت خريطة تفاعلية كشف عنها المركز. ووفقا لآخر إحصاء، فإن الولايات المتحدة سجلت أكثر حالات الإصابة المؤكدة والتي ارتفعت إلى أكثر من 132 ألف حالة، في حين سجلت إيطاليا أكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وهو أعلى رقم بين جميع الدول والمناطق.

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