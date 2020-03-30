روس كوسموس: موسكو قد تعدل جدول إطلاق رحلاتها الفضائية

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الشركة قد تضطر لتعديل جدول إطلاق رحلاتها الفضائية هذا العام.
ونقلت المصادر عن مدير المؤسسة، دميتري روغوزين، قوله "إن الجدول الذي وضعته روس كوسموس لإطلاق الرحلات الفضائية هذا العام قد يخضع لبعض التعديلات
وأشارت المصادر إلى أن روغوزين من المفترض أن يعقد العديد من الاجتماعات قريبا لبحث الأمور المتعلقة بجدولإطلاق الرحلات الفضائية لهذا العام، ودراسة سبل التعامل مع إيقاف إنتاج مستلزات المركبات الفضائية الروسية التي تنتج في بعض البلدان الأوروبية.
كما من المفترض أن يعقد روغوزين عدة اجتماعات مع الخبراء والمعنيين في روسيا لمناقشة إنتاج مركبة "أوريول" الفضائية الجديدة، وإنتاج مركبة فضائية مطورة عن الأخيرة، مخصصة للرحلات الفضائية البعيدة ورحلات القمر المستقبلية.
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