الزراعة السعودية: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يتجاوز مليون طن

أكدت وزارة الزراعة السعودية أن الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة من القمح يتجاوز مليون طن، وأنها تعتزم البدء باستيراد ما لا يقل عن 1.2 مليون طن الشهر القادم.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله أبا الخيل في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الإنتاج اليومي لمطاحن الدقيق يبلغ 15 ألف طن والذييغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملا."
وأضاف: "ابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم استلام ما يقارب من 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من 1.2 مليون ألف طن من القمح المستورد".
وأشار المتحدث إلى أن السعودية وسعت قائمة
وأضاف أن استهلاك المملكة من الأغذية واللحوم الحية من المتوقع أن يزيد مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدا توافر السلع الغذائية من الاحتياطي المحلي والاستراتيجي.
وتأتي ذلك وسط مخاوف بين سكان المملكة من نقص محتمل في الإمدادات بسبب أزمة فيروس كورونا.
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