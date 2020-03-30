اخبار العالم

تعرف على آخر حصيلة إصابات ووفقات كورونا فى تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس بواقع 37 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى

168 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وقال مراسلنا في أنقرة، إنه تم تسجيل 1610 إصابات مؤكدة بفيروس

كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 10827.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر حصيلة إصابات ووفقات كورونا فى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا