تعرف على آخر حصيلة إصابات ووفقات كورونا فى تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بواقع 37 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى

168 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال مراسلنا في أنقرة، إنه تم تسجيل 1610 إصابات مؤكدة بفيروس

كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 10827.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.