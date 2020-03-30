تراجع وتيرة الإصابات في أكثر إقليم إيطالي تضررًا من كورونا

أعلن مسؤول إيطالي مطلع اليوم الاثنين، تسجيل 458 وفاة و1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا التي تعتبر الأكثر تضررا بالوباء في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول أن حصيلة المتوفين جراء عدوى "COVID-19" في لومبارديا ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقعة 458

حالة لتصل إلى نقطة 6818 بعد أن كانت على مستوى 6360 أمس الأحد، فيما بلغ الارتفاع اليومي الذي رصده سابقا 416 حالة.

وأضاف المسؤول أن الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس ارتفعت في المنطقة بواقع 1154 حالة، وصلت إلى

نقطة 42161 إصابة، وذلك في تراجع لافت لوتيرة زيادة الإصابات مقارنة مع اليومين الماضين، حيث رصدت في الأحد 1592 إصابة جديدة، فيما بلغ هذا المؤشر السبت 2117 حالة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد بـ10779 حالة، والثانية من حيث عدد الإصابات بالمرض بـ97689 حالة، فيمت تعد منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضررا بالوباء في البلاد.