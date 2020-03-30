منظمو "إكسبو 2020 دبي" يبحثون التأجيل في ظل كورونا

عقد "إكسبو 2020 دبي"، يوم الاثنين، اجتماعاً ثانياً "عن بعد" للجنة تسييره، مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات الجارية بشأن أثر فيروس كورونا، على استعدادات العالم لإكسبو 2020 دبي.

واَطْلعت الدولُ المشاركة، لجنةَ التسيير على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم، من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في التجهيز للحدث الدولي الضخم.

وراجعت لجنة التسيير أيضا باهتمام بالغ أثر انتشار "كوفيد - 19" على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد في العالم. وجدد الأعضاء التأكيد على تضامنهم مع المجتمع الدولي، في الوقت الذي تبحث فيه اللجنة التداعيات الناتجة عن هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.

وجدد منظمو إكسبو 2020 دبي التأكيد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل يدا بيد مع الشركاء الدوليين

من أجل تنظيم إكسبو دولي يجسّد بصدق الغرض الذي تأسس من أجله، ويمثل الغرض محفلا دوليا شاملا لمعالجة التحديات المشتركة والسعي إلى إيجاد حلول لتلك التحديات بروح التعاون الدولي والتضامن. وتعزز هذه الظروف الحاجةَ إلى إكسبو 2020 كمحفل دولي، أكثر من أي وقت مضى.

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واتفقت اللجنة مجتمعة على الطلب من المكتب الدولي للمعارض، وهو المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن إكسبو الدولي، دراسة مسألة تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام ضمن الإطار القانوني المعمول به. وسيعمل المكتب الدولي

للمعارض من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو 2020 دبي للنظر في تغيير المواعيد.

يأتي ذلك مع تسارع وتيرة الاستعدادات لاستقبال فعاليات إكسبو 2020، وتتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة، لإنجاح هذا الحدث الضخم، معلنة عن جاهزيتها التامة عبر الانتهاء من مشاريعها النوعية لاستقبال هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط على أرض التسامح.

وتملك الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل، وتنص المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض على أن أي تعديل في المواعيد يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين.

وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي : الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما زال لا يمكن التكهن بتطوراته، خلال الأسابيع الماضية، كنا نتشاور بصفة مستمرة مع الأطراف المعنية الرئيسية في دولة الإمارات والعالم، لمراجعة أثر "كوفيد - 19" على خططنا وتجهيزاتنا لإكسبو 2020 دبي".