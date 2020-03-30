السعودية تعزل 6 أحياء في مكة احترازياً

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل أحياء: أجياد، والمصافي، والمسفلة، والحجون، والنكاسة، وحوش بكر.

وأشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى منع الدخول أو الخروج من هذه الأحياء ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

ولفت المصدر إلى السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل: الرعاية الصحية، والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهراً.

وأكد المصدر المسؤول أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

وتهيب السلطات بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

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