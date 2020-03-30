ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا إلى 1284

أعلنت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصاً آخرين في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

بذلك، يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة.

وقد أعلن، اليوم، عن شفاء ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز من فيروس كورونا وخروجه، بعد التشاور مع طبيبه، من العزل المنزلي الذي فرضه على نفسه.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن، يوم الجمعة الماضي، إصابته بفيروس كورونا.

وبعد ساعات، قال وزير الصحة إنه مصاب بالفيروس. وأعلن كبير المستشارين الطبيين في انجلترا أيضا ظهور أعراض المرض عليه.

ولا يعد ذلك مفاجأة كبيرة.

ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانوا قد نقلوا العدوى إلى بعضهم أم أنهم أصيبوا بها من شخص أو أشخاص آخرين. لكن طبقا لبرنامج جونسون اليومي الرسمي فقد التقى الثلاثة بضع مرات بصفة شخصية خلال الأيام العشرة المنصرمة لتحديد سبل الرد على تفشي الفيروس في البلاد.

ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، عندما شارك معظم الوزراء في اجتماع للحكومة عبر الفيديو، جلس وزير الصحة مات هانكوك وكبير المستشارين الطبيين كريس ويتي في غرفة واحدة مع جونسون.

كما وقف ويتي بجانب رئيس الوزراء خلال ثلاثة من بين 11 مؤتمراً صحفياً عن فيروس كورونا منذ 16 مارس الجاري.