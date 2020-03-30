عقب مراسلة توصل بها رئيس الحكومة، من النقابات المركزية، من أجل الاجتماع لمدارسة تداعيات “كورونا”، التقى سعد الدين العثماني، بعد زوال اليوم الاثنين، بممثلين عن المركزيات المقابية.
وقال محمد زويتن، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاجتماع، خصص لمدارسة تطورات وقضايا الشغيلة والمأجورين، في ظل تفشي الوباء.
وأوضح زويتن، قي تصريح لـ”اليوم 24″، أن النقابات ثمنت “الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في ظل حالة الطوارئ الصحية”، مؤكدا أن القضية لا تتعلق بالنقابات أو الحكومة، وإنما هي قضية وطن، وهو ما عبرت عنه كل الفعاليات الوطنية بكل مكوناتها.
وبخصوص موضوع الترقيات في الوظيفة العمومية، قال زويتن، “تم الاتفاق على أن الموظفون لن يضيعوا في مستحقاتهم، ولكنه فقط تم تأجيلها”.
وقدم العثماني، عرضا في بداية اللقاء، مرتبطا بإجراءات دعم الشغيلة فاقدي الشغل، سواء المصرح بهم العاملين في القطاع غير المهيكل.
وأثارت النقابات، وضعية فئات أخرى، منها تلك التي في وضعية نزاع مع المشغلين، أو وغير المصرح بهم، والعمال في الضيعات الفلاحية، كما ناقشوا وضعية مغاربة العالم والاهتمام بالنساء العاملات في حقوق الفراولة الاسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني لقيادات النقابات: الموظفون لن يضيعوا في ترقياتهم.. أجلت فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.