لجنة التموين: وضعية السوق عادية والحكومة ستعلق الرسوم الجمركية على اللوبيا والفول والعدس والحمص

أعلنت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الإثنين، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الاساسية.

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، سجل عموما استقرار في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء.

وبخصوص هذه المواد، تقول اللجنة إن الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح أبريل 2020 على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب، وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين الى غاية 15 يونيو 2020 والتي كانت ستنتهي في 30 ابريل 2020.

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات التي سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد خاصة، مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد.

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أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 29 مارس 2020، مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبخصوص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.