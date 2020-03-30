رونو تعلن استئناف العمل في مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية

أعلنت شركة رونو الفرنسية لتصنيع السيارات، اليوم الاثنين، استئناف الانتاج في مصنعين في الصين، وكوريا الجنوبية، بعد إغلاقهما في إطار مساعي السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن “جميع مصانع المجموعة مغلقة، حاليا، باستثناء مصنعين في الصين، وكوريا الجنوبية استأنفا عملياتهما أو يعملان على استئنافها”.

وكانت المجموعة قد أغلقت مصنعها في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، في أواخر يناير الماضي، وتبلغ قدرته الانتاجية 150 ألف سيارة في العام، كما أوقفت مصنع بوسان في كوريا الجنوبية، الذي ينتج 216 ألف سيارة في السنة، في 7 فبراير الماضي.

وحذرت رونو من إمكانية إغلاق مصانعها وسط مساعيها للحد من التكاليف، بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت خسائر بنحو 141 مليون أورو (156 مليون دولار) الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 3,4 في المائة، العام الماضي، لتبلغ 3,75 مليون سيارة، وذكرت الحكومة الفرنسية، التي تملك حصة 15 في المائة في الشركة، أنها ستكون “متيقظة” لاغلاق المصانع، أو فقدان الوظائف.