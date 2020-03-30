مواجهات في شعفاط: استهداف قوة من المستعربين اقتحمت المخيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوة من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مخيم شعفاط في القدس المحتلة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أنه تم استهداف قوة إسرائيلية بالرصاص الحي في مخيم شعفاط، مشيرة إلى استنفار في قوات الاحتلال واعتقال أحد الشبان الفلسطينيين.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم، مخيم شعفاط، وأغلقت مداخل عناتا بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن الاقتحام جاء بشكل مفاجئ حيث انتشر عشرات الجنود في أحياء المخيم واعتلوا اسطح المنازل ومنعوا المواطنين من التنقل بشكل كامل.

يتبع...