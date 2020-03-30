مدينة إيطالية تسجل 458 وفاة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 30 مارس 2020

صورة أرشيفية

ذكر مصدر مطلع، يوم الإثنين، أن عدد وفيات فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا زاد 458 حالة في يوم واحد إلى نحو 6818، حيث سجلت المدينة ذاتها أمس الأحد 416 حالة وفاة.

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وقال المصدر: إن عدد المصابين بكورونا في لومبارديا زاد بنحو 1154 حالة إلى 42161 شخصا.

وعليى عموم إيطاليا زاد عدد الوفيات جراء كورونا 812 حالة ليصل إلى 11591، وفقا لوكالة الحماية المدنية.

غير أن عدد المصابين الجدد زاد 4050 حالة فقط، وهو الأدنى منذ يوم 17 مارس/ آذار، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101739 من 97689 سابقا.