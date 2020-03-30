شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ حضرموت يُلقي كلمة مُهمة لأبناء المحافظة بالداخل والخارج والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 من المقرر أن يلقي، مساء اليوم الاثنين، محافظ حضرموت، كلمة مُهمة لأبناء المحافظة بالداخل والخارج.

Advertisements وبحسب متابعة خاصة ، فإن الليلة سنشهد كلمة هامة للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لأبناء حضرموت في الداخل والخارج على قناة حضرموت اليوم. في المواعيد التالية: ٩.٥ مساءا ١١ مساءا ١١.٢٥ مساءا ١.٢٠ صباحا ١.٥ ظهرا ٢.٢٥ ظهرا

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