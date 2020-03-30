الإمارات تدعم دراسة تأجيل ”إكسبو 2020 دبي“ عاما واحدا

الإثنين 30 مارس 2020

صورة أرشيفية

كشفت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام“، اليوم الإثنين، أن إكسبو 2020 دبي عقد اجتماعا ثانيا ”عن بعد“ للجنة تسييره، مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات الجارية بشأن أثر ”كوفيد – 19“ على استعدادات العالم لإكسبو 2020 دبي.

ونقلت الوكالة ذاتها عن ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، قولها إن الإمارات دعمت مقترح طلب دراسة مسألة التأجيل لعام واحد خلال اجتماع لجنة التسيير اليوم

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وأوضحت الهاشمي: ”الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما زال لا يمكن التكهن بتطوراته، خلال الأسابيع الماضية، كنا نتشاور بصفة مستمرة مع الأطراف المعنية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لمراجعة أثر ”كوفيد – 19″ على خططنا وتجهيزاتنا لإكسبو 2020 دبي .. بينما ما زالوا ملتزمين بثبات على المشاركة في إكسبو 2020 دبي، فإن الكثير من البلدان تأثرت كثيرا بكوفيد-19، ومن ثم فقد عبّرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي .. وقد استمعت لهم دولة الإمارات العربية المتحدة وإكسبو 2020 دبي“.

وذكرت الوكالة أن اللجنة اتفقت بالإجماع على دراسة مسألة تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام ضمن الإطار القانوني المعمول به، وسيعمل المكتب الدولي للمعارض من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو للنظر في تغيير المواعيد.

وأشارت الوكالة إلى أن للجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل؛ حيث تنص المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض على أن أي تعديل في المواعيد يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين.

من جانبه أعرب ديميتري كريكنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، عن ترحيبه بنهج منظمي إكسبو 2020 دبي وتوصيات لجنة التسيير؛ وقال إن العالم يواجه ظروفا استثنائية وغير مسبوقة، ونتوقع جميعا استمرار التحديات في الأشهر القادمة، مؤكدا أن اتفاق الجهة المنظمة وأعضاء لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي اليوم على بحث خيارات تأجيل افتتاح إكسبو لمدة عام أمر مرحب به.