شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدخل خط مواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020

دخل الجيش الليبي في خط مواجهة فيروس كورونا.



وفي التفاصيل، لجأت الحكومة الليبية المؤقتة والجيش إلى عدة تدابير وقائية في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم وبدء ظهور حالات الإصابة في ليبيا.

وافتتح رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني مستشفى الهواري العام، بعد تجهيزه كمقر للحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا، بسعة بلغت 134 سريرا 34 منها عناية فائقة.

من جانب آخر، قام جهاز الدفاع المدني (هيئة السلامة الوطنية) بحملة تعقيم شاملة لشوارع بنغازي من ضمن الإجراءات احترازية والوقائية ضد فيروس كورونا, مستهدفة الأماكن العامة ومؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قرارا بإنشاء أربع مستشفيات ميدانية بسعة 50 سريرا في مناطق الزنتان وسرت وسبها وأجدابيا بعد إنشاء مستشفى مماثل بمطار بنينا الدولي بسعة 100 سرير .

وباشرت وزارة الصحة في الحكومة الليبية إرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة الفيروس الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لـ17 بلدية.

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وشملت تلك البلديات: الجغبوب وطبرق ودرنة والقبة والأبرق وشحات والبيضاء، وساحل الجبل والمرج وجردس والعبيد قمينس، والزويتينة وأجدابيا، وسلوق وخليج السدرة وأجخرة وصولا إلى سرت.

في السياق، دعا الدكتور مصطفى شعيب، مندوب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الوسطى بليبيا، الشعب إلى التعاون مع الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال شعيب، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لن تؤتي ثمارها إذا لم يتعاون المواطن مع السلطات واتباع التعليمات الصحية الوقائية.

وأضاف شعيب أن الزيارة الأخيرة لوفد من منظمة الصحة العالمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) كانت إيجابية، مشيرا إلي أن ليبيا ما زالت تحتاج الكثير من الإمكانيات من أدوات لتحليل العينة وتزويد بعض المناطق بالجهاز الذي يستخدم في تحليل كورونا (PCR) .

من جانبه، قال حافظ ارحيم، مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة أجدابيا، إن المركز وبالتعاون مع السلطات المحلية، يقوم بالإشراف على الحالات المشتبه بها في المنطقة.

وحث ارحيم، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، على تعاون المواطنين والتزامهم بساعات الحظر المفروضة لأنه يساهم وبشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

وفي ذات السياق، قرر رئيس الأركان الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، إنشاء لجان فرعية تتبع اللجنة العليا في كل البلديات من أجل الإشراف على عمليات الحجر الصحي ومتابعة الطرق الوقائية الاحترازية للمواجهة.