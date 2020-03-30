شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا إلى 1284 بعد وفاة 159 مصابا والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 صورة أرشيفية أعلنت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، وفاة 159 شخصا آخرين في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة.

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