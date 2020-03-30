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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تضع 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
صورة أرشيفية
وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي اعتبارا من اليوم الإثنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 131 شخصا في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الحجر الصحي فُرض على مدينة وست ضواحي و28 قرية وأربعة تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة.
ومن بين أحدث الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، أوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من يوم السبت.
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ومن المتوقع أن يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان خطابا للأمة اليوم الإثنين، بعد أن عقد اجتماعا عبر شبكة تلفزيونية مغلقة مع وزراء الحكومة.
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