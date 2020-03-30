مفوضية اللاجئين قلقة جراء تعرض النازحين اليمنيين لمخاطر كورونا

في السياسة 30 مارس,2020 نسخة للطباعة

انفجارات عنيفة تهز صنعاء مع بدء عملية عسكرية للتحالف

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن النزوح المطول نتيجة النزاع في اليمن، من شأنه أن يفاقم الصعوبات والمخاطر التي تواجهها الأسر اليمنية، معربةً عن قلقها من تعرض المجتمعات النازحة لمخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضافت: “يمثل الوافدون الجدد جزءًا من 750 ألف نازح ممن يتم استضافتهم الآن في محافظة مأرب”. وتابعت: “بعد سنوات من النزاع الذي طال أمده، تكافح مجتمعات النازحين ومضيفوهم من أجل البقاء، مع استمرار تدفق الآلاف إلى مدينة مأرب والمناطق المجاورة بحثاً عن الأمان، تتراكم الاحتياجات الإنسانية بسرعة فيما الخدمات والمساعدات الأساسية تعمل فوق طاقتها”. وأعربت مفوضية اللاجئين عن قلقها من “أن تتعرض المجتمعات النازحة ومضيفوهم لمخاطر متزايدة في حالة تفشي فيروس كورونا، نظراً لوضعهم غير المستقر وظروفهم المعيشية والصحية المزرية”. وقالت: “فيما يتم تنفيذ الخطط الوطنية للتصدي لفيروس كورونا حيث ستشمل النازحين اليمنيين واللاجئين، فإن المفوضية وشركاءها يدعمون جهود الوقاية والتأهب”. وأشارت إلى أن “الخدمات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، تصارع من أجل التعامل مع العدد المتزايد من السكان”. وذكرت أن “العديد من النازحين في مأرب يعيشون في مواقع مزدحمة ومؤقتة مع وجود بعض العائلات التي تتقاسم خيمة واحدة فقط فيما بينها، بينما يأوي البعض الآخر إلى مبان غير مكتملة”. وأضافت أن “السكان يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه النظيفة وسبل الصرف الصحي المناسبة”، مشيرةً إلى أن “إحدى العائلات قالت للمفوضية إنها تشترك في مرحاض مع 60 عائلة أخرى”. ووفقاً للمنظمة الأممية: “وصلت المفوضية حتى الآن، من خلال شركائها، إلى أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة في مأرب وأمدتها بمساعدة منزلية، بما في ذلك الخيام والبطانيات والفرش وأدوات الطبخ، فيما ستجري عمليات إضافية من التوزيع في الأيام القادمة”. وذكرت: “تخطط المفوضية أيضاً لرفع مستوى المساعدة في مجال الحماية، بما في ذلك المشورة القانونية والاستشارات، وسوف تساعد أولئك الذين ليس لديهم وثائق. هذا بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين والمتضررين من النزاع”.

ميدانيا، أعلن التحالف العربي أمس عن بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية وصفها بـ”المشروعة” تتبع لـ”أنصار الله” في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال التحالف العربي في بيان له، إن “العملية العسكرية هدفها تدمير التهديد الباليستي لأنصار الله والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين”، مشددا على الاستمرار “باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات “أنصار الله” المتعمدة باستهداف المدنيين”.

وقد هز دوي انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء أمس اثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي. وقال سكان يمنيون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء. وبحسب السكان ، استهدفت أربع غارات اخرى الكلية الحربية، شمال صنعاء، دون التأكد من وقوع اي خسائر مادية او بشرية. وجاءت الضربات على صنعاء بعد أن اعترضت قوات التحالف العربي صاروخين باليستيين، قالت جماعة “أنصار الله” إنها أطلقتهما يوم السبت الماضي، صوب الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية قرب الحدود اليمنية.