أميركا تعمل على تجربة دواء جديد وبريطانيا تستعد لاختبار الأجسام المضادة

دراسة يابانية: العدوى تأتى من جزيئات دقيقة لا تتجاوز حجمها ميكروميتر

ـ 1453 إجمالي الإصابات في السعودية والعلاج بالمجان

ـ حالتا وفاة في الإمارات وارتفاع المصابين بالكويت

ـ وفاة أول طبيب في مصر ومكافآت للعاملين في مستشفيات العزل

ـ سوريا تعلن أول وفاة وارتفاع الإصابات إلى 9 حالات

ـ الجزائر تضع طائراتها بالحجر وموريتانيا تغلق مدينتي نواكشوط وكيهيدي

ـ الأردن يجلي أكثر من 1900 بعد انتهاء فترة الحجر و11 وفاة في لبنان

ـ 2757 عدد وفيات إيران وجميع أجزاء بريطانيا في وضع طوارئ

ـ عدد إصابات إسبانيا يتخطى الصين وإيطاليا تسجل 756 وفاة جديدة

ـ ارتفاع عدد المصابين بألمانيا وفرنسا وأرقام مخيفة في سويسرا

ـ عقوبات على مخالفي الحجر بروسيا وانخفاض مستمر في عدد مصابي الصين

ـ الهند لا تخطط لتمديد الإغلاق و 1625 إصابة في باكستان

Advertisements

ـ وفيات وإصابات جديدة في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند ومزيد من الإجراءات بماليزيا

ـ الأرجنتين تمدد إجراءات الإغلاق و4 وفيات جدد بالمكسيك

ـ جنوب أفريقيا تسجل ثاني حالة وفاة ونيجيريا تأمر بوقف التنقل

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت الولايات المتحدة الاميركية أنها تعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا المستجد، في حين أعلنت بريطانيا إن فحوص الأجسام المضادة قد تكون جاهزة خلال أيام. يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات بالوباء حول العالم 735 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نحو35 ألف حالة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مساء أمس الاول، “نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا ونحن ننتظر النتائج وسيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس كورونا”. وأضاف ترامب نتواصل مع دول أخرى ونحصل على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة فيروس كورونا”. مشيرا الى آمال بلاده في نجاح طريقة نقل بلازما دم المتعافين للأشخاص المصابين في العلاج، حيث أنها في طور البحث”. وتأمل الولايات المتحدة بحسب رئيسها في أن ينتهي تفشي فيروس كورونا إلى حد كبير بحلول أول يونيو المقبل، وتكون “في طريقها إلى التعافي”. من جانبه، قال نيل فيرجسون أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج في العاصمة البريطانية لندن أمس إن ثمة بوادر على أن وباء كورونا يتراجع في بريطانيا وإن فحوص الأجسام المضادة قد تكون جاهزة خلال أيام، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن البيانات ليست كافية أو دقيقة بما يكفي لاستخلاص نتائج مؤكدة. وفي اليابان كشفت دراسة حديثة عن طريقة جديدة يمكن أن تنتقل بها عدوى فيروس كورونا المستجد، ونشرت قناة التلفزيون الياباني الرسمية تقريرا نقلت فيه عن خبراء أن هناك طريقتين معروفتين لنقل عدوى فيروس كورونا، حيث تأتي الأولى عن طريق لمس الأسطح التي يوجد عليها الفيروس، والثانية مرتبطة باستنشاق القطرات الناتجة عن السعال أو العطس. ولكن الخبراء في الدراسة الحديثة، توصلوا إلى طريقة ثالثة، لانتقال عدوى فيروس كورونا، ألا وهي عن طريق “القطرات الدقيقة التي يصدرها الشخص أثناء التحدث”. ونقلت الدراسة عن كازيوهو تاتيدا، رئيس المؤسسة اليابانية لمكافحة الأمراض المعدية، قوله إن طريقة انتقال عدوى فيروس كورونا تكون أثناء التحدث مع الشخص المصاب، وحتى إذا كانت هناك مسافة بينك وبينه. وتابع بقوله “نعتقد أن العدوى تأتى من جزيئات دقيقة لا تتجاوز حجمها ميكروميتر، وهذه الطريقة في انتقال الفيروس يمكن أن نسميها عدوى القطيرات الدقيقة”.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 154 إصابة جديدة بالمملكة ليصل إجمالي عدد المصابين الى 1453 إصابة، في حين أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تقضي بتقديم العلاج مجانا لجميع المصابين بفيروس “كورونا”، من مواطنين ومقيمين ومخالفي الإقامة. في السياق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 266 حالة. فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجرائها أكثر من 220 ألف فحص مخبرى فى الدولة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الإماراتية تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة. وفي مصر توفي أول طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد مساء أمس الأول بعد عزله بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أحمد اللواح (50 عاما) أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر تلقى العدوى من عامل هندي مصاب كان يعمل بمصنع جنوب بورسعيد. في حين وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد. وفي سوريا قالت وزارة الصحة في بيان لها في موقعها الإلكتروني إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى تسع حالات. وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا.

في السياق، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 446 حالة، بارتفاع بثماني إصابات عن يوم أمس الاول، فيما ارتفع عدد الوفياة إلى 11. من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، وضع طائراتها تحت الحجر الصحي بمطار الجزائر الدولي، في خطوة احترازية من تفشي وباء كورونا المستجد . وفي ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن حالات إصابة جديدة ظهرت في مصراتة. يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 463 حالة أي بزيادة 104 حالات خلال 24 ساعة. فيما وصل عدد الوفيات 26 بينما تعافى 13 شخصا.

بدورها، أعلنت السلطات الموريتانية، مدينتي نواكشوط وكيهيدي، مدينتين مغلقتين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المشددة التي تتحذها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا في موريتانيا. ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من إعلان وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابتين جديدتين في كل من العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدي عاصمة ولاية كوركول في الجنوب الموريتاني.

وفي الأردن بدأت عملية إجلاء المحجور عليهم صحيا في فنادق البحر الميت بالأردن، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي التي امتدت لمدة أسبوعين. ووفقا لما أوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن الخطة تتضمن إجلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت، موزعين على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بواسطة سيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية.

وفي فلسطين قال مسؤول إن 7 حالات جديدة سجلت في قرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 115 إصابة. كما أعلنت وزارة الصحة الِإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 4347 حالة.

دوليا، وفي ايران قال متحدث باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757 فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في إيران إلى 41495. يأتي ذلك فيما قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن جميع أجزاء بريطانيا في وضع طوارئ بصورة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية لخوض المعركة ضد فيروس كورونا، بينما قالت مسؤولة طبية كبيرة في بريطانيا إن بعض إجراءات الإغلاق المعمول بها في بريطانيا لمكافحة الوباء يمكن أن تستمر شهورا.

الى ذلك، سجلت إيطاليا 756 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى عشرة آلاف و779 شخصا، وهي أعلى حصيلة وفاة في العالم، حسبما أظهرت أرقام رسمية جديدة. كما قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 85195 مما يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470.

على صعيد متصل، أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 57298 كما زاد عدد الوفيات إلى 455 بدورها، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 292 حالة وفاة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2606 منذ الأول من مارس بينما بلغ عدد حالات الإصابة المعروفة 40174 حالة. وفي سويسرا تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل سريع تعجز معه السلطات عن إصدار أرقام دقيقة لعدد المصابين. وفحصت سويسرا أمس الاول 110 آلاف شخص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وإلى حين الحصول على النتائج النهائية فإن عدد المصابين مستمر في التزايد. وتبين حتى الآن أن 13% ممن خضعوا للفحص مصابون. ومع تخطي عدد الإصابات 15 ألف، والوفيات 300 في بلد لا يتخطى عدد سكانها ثمانية ملايين و500 ألف نسمة، أفاد المعهد التقني الفيدرالي العالي في زيورخ أن أسرة العناية المركزة ستنفد في الأيام القليلة المقبلة، بسبب سرعة الانتشار الحالية للفيروس.

وفي روسيا وافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بفرض جملة من العقوبات بحق المخالفين للحجر الصحي الذي فرضته الحكومة، من جهتها، أعلنت الصين انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي مع تراجع عدد الحالات القادمة من الخارج بسبب إجراءات صارمة على المسافرين الدوليين بينما ركز صناع السياسات جهودهم على معالجة أثر التفشي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضا من 45 في اليوم السابق. ولم تسجل مدينة ووهان، أي حالة إصابة جديدة لليوم السادس على التوالي.

وفي الهند، تجاوز إجمالي حالات الإصابة بكورونا المستجد الألف حالة ومع ذلك قالت الحكومة إنه لا توجد خطط لتمديد فترة الإغلاق المفروضة حاليا لثلاثة أسابيع على مستوى الهند. يأتي ذلك، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 1625 حالة.بدورها تتجه ماليزيا الى تخفيض ساعات العمل بالمتاجر بعد أن ارتفع عدد حالات الاصابة بها إلى 2470، وهي نسبة مرتفعة في المنطقة. كما أعلنت السلطات الصحية في تايلاند تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة 1524 حالة. في وقت قال فيه مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا إن بلاده سجلت 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 1414. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل سبع وفيات جديدة و128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

الى ذلك، قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. من جهتها، أعلنت الارجنتين تمديد العمل بالقيود المفروضة على حركة المواطنين في الارجنتين لمدة أسبوعين إضافيين. وقد سجلت الارجنتين حتى الآن 820 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و20 حالة وفاة .

وفي القارة السمراء، أكدت جنوب أفريقيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 93 حالة إلى 1280 كما زاد عدد حالات الوفاة إلى حالتين وذلك مع دخول جنوب أفريقيا اليوم الثالث من عملية إغلاق عام وأعلن مسؤولون إجراءات جديدة للتصدي للتبعات الاقتصادية. وفي نيجيريا أمر الرئيس محمد بخاري بوقف التنقل في لاجوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يوما في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.

…………………….

بلومبرج: شركات الطيران العالمية تقترض 17 مليار دولار

واشنطن ـ د ب أ: جمعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 17 مليار دولار في شكل قروض مصرفية في مارس لدعم مواردها المالية وسط تفشي فيروس كورونا. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات الطيران الأميركية كانت الأكثر نشاطا في هذا الإطار، حيث اقترضت 5ر12 مليار دولار.

…………………….

النمسا تلزم مواطنيها بارتداء كمامة أثناء التسوق

فيينا ـ د ب أ: أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس في فيينا أنه سيتعين على المواطنين النمساويين في المستقبل ارتداء كمامة أثناء التسوق لمكافحة جائحة كورونا المستجد. وذكر زباستيان أنه بمجرد تسلم سلاسل بيع بالتجزئة للأقنعة، سيُجرى تسليم كل متسوق مستلزمات واقية عند دخول المتاجر.

……………………….

مودي يحث الهنود على ممارسة اليوجا

نيودلهي ـ د ب ا: نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي مجموعة من الفيديوهات التي تظهره على شكل رسوم متحركة وهو يمارس رياضة اليوجا، وذلك ردا على سؤال خلال خطابه الاذاعي أمس الاول الأحد حول كيف يبقي نفسه نشيطا خلال فترة الاغلاق، التي تستمر ثلاثة أسابيع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن مودي كتب تغريدة قال فيها” خلال خطابي أمس، سألني شخص حول روتيني للبقاء نشيطا خلال هذه الفترة، وأنا من خلال هذه الفيديوهات، أتمني أن تبدأوا أيضا في ممارسة اليوجا بانتظام”.

……………………….

الأمير تشارلز يخرج من العزلة

لندن ـ رويترز: خرج ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، من العزلة الذاتية، بعد 7 أيام من اختباره الإيجابي فيما يخص فيروس كورونا المستجد. وأكد المتحدث الرسمي باسم “كلارنس هاوس”، مقر أمير ويلز يوم الاثنين أنه خرج من العزلة الذاتية بعد التشاور مع طبيبه. بحسب ما ذكرت سكاي نيوز وصحيفة ذي صن البريطانية. وأضاف المتحدث أن الأمير تشارلز يتمتع بصحة جيدة، بحسب رويترز.

…………………………